"Die Legende der Titanic" in Wien: Als wäre man an Bord des Ozeanriesen

Auf Stippvisite in München und zugleich auf Zeitreise ins Jahr 1912: a little bit of Titanic. Auf dem Luxusdampfer volle Fahrt voraus auf Kollisionskurs mit dem Eisberg. Wow-Effekte sind garantiert. Tragik und Mythos einer der größten Seefahrtskatastrophen des 20. Jahrhunderts werden unmittelbar erlebbar.

Etwa im Zeitraffer via Großprojektionen auf der Reise mit Arthur Callahan und seiner Tochter Elizabeth, die auf dem Luxusliner in der dritten Klasse unterwegs sind von Southampton nach New York. Wie ihre realen Vorbilder, die das Unglück überlebt haben.