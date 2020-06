Die Geschichte eines sexuellen Traumas

Dabei umgeben die Hauptfigur Keith in der autobiografisch angelegten Geschichte aus einem heißen italienischen Sommer 1970 junge, schöne und auch scharfe Frauen: Das Busen-Wunder Scheherazade, mit langen Beinen und schmalen Hüften, ebenso als "Blondine" eingeführt wie Keiths feste Freundin Lily. Mit der er im italienischen Schloss immer mal wieder schläft und noch häufiger über Sex spricht. Während er gleichzeitig immer heftiger Scheherazade begehrt. Keith landet schließlich bei der nicht ganz so attraktiven, aber sexuell aktiveren Gloria, trotz ihres dicken Hinterns.



Die 1,78 Meter große Scheherazade weiß derweil nicht recht, was sie mit dem um sie buhlenden italienischen Schlossherrn Adriano anfangen soll: Er ist zwergwüchsig. Über Längen-, Hüft-, Brust-, andere Körpermaße sowie tausend weitere Aspekte der "sexuellen Revolution" palavern die jungen Leute aus England, alle Anfang 20, im italienischen Sommer unentwegt, altersgemäß unreif und für den Leser recht ermüdend, in einer kurvenreichen, manchmal komischen, aber auch holprigen Handlung.



Da stellt Lily auch mal die Frage: "Liebe, Liebe... Was soll das denn nun schon wieder?" Und bekommt von Keith zur Antwort: "Hier musst du lieben als Verb durch ficken ersetzen." Dass es so herzlos zugegangen war damals in den "wilden" jungen Jahren, schreibt Keith als alternder Mann 35 Jahre später nieder. Drei Ehen hat er inzwischen hinter sich, die große Liebe nie erlebt. Und nicht die geringste Ahnung, ob und wie seine Kinder, jetzt ungefähr so alt wie er selbst 1970, Sex und Liebe zusammenbringen.



Martin Amis: "Die schwangere Witwe", Roman, Hanser Verlag, München, 416 Seiten, 25,60 Euro