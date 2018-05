Die „Geheimwaffe Jazz“ im Kalten Krieg

Der Impulsgeber für den diplomatischen Schachzug war der afroamerikanische Kongressabgeordnete Adam Clayton Powell Jr. Dessen Freund Dizzy Gillespie ging mit seiner Band 1956 als erster im Namen der Freiheit auf Tour. Doch schon 1957 brachte Louis Armstrong die Regierung in Washington unter Zugzwang: Er sagte eine Reise nach Moskau ab, weil US-Präsident Eisenhower keine Bundestruppen einsetzen wollte, um die Rechte der afroamerikanischen Bevölkerung durchzusetzen. Damit drohte den USA ein diplomatisches Debakel. Die Musiker machten also sehr schnell ihre Mission zur eigenen Geheimwaffe, um der Bürgerrechtsbewegung global Gehör zu verschaffen.

Info:Die einzelnen Touren, die vom State Department organisiert wurden, und die Reaktionen darauf beschreibt sehr anschaulich Penny von Eschens Buch „Satchmo Blows Up The World – Jazz Ambassadors Play The Cold War“.