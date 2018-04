Die Fantastischen Vier: So politisch wie nie zuvor

Es ist kein Superheld und auch kein Film-Charakter. Der „Captain Fantastic“, nach dem die Fantastischen Vier ihr heute, Freitag, erscheinendes zehntes Studioalbum benannt haben, ist eine Geisteshaltung, die die Deutschrapper wie eine Familie zusammenhält, wie Michi Beck im KURIER-Interview erklärt.

KURIER: Nächstes Jahr feiern Sie 30-Jähriges Bandjubiläum. Was genau hat Sie so lange zusammengehalten?

Michi Beck: Wir Vier teilen miteinander so viele Sachen, die wir mit keinem anderen teilen. Wir haben so viel miteinander erlebt, sind gemeinsam vom Durchschnitts-Teenie zu einer Art Pop-Star geworden. Das schafft einen Geheimbund, der uns die anderen als Familie sehen lässt. Wir reißen Witze zusammen und haben so viele komische Wörter und Zoten, die außer uns kein anderer Mensch versteht. Wir haben miteinander mehr Zeit verbracht, als mit unseren Familien. Mit der Familie, wo du herkommst, verbringst du 16 bis 18 intensive Jahre, dann gehst du raus. Und mit den Familien, die wir gegründet haben . . . die älteste Tochter ist die von Thomas, die ist jetzt 14 Jahre alt. Wir sind aber schon 30 Jahre zusammen, das ist eine sehr tiefe Verbindung. Wir wüssten auch nicht, was wir sonst machen sollten.

Sie persönlich hatten als DJ Hausmarke große Erfolge, das haben Sie aber aufgegeben . . .

Weil es auch nicht das Gleiche ist. Das Geilste ist immer noch, eine neue Platte gemacht zu haben. Währenddessen ist das immer ein Kampf, aber das Gefühl, wenn das Ding fertig ist, ist immer noch genauso toll und großartig. Und vor allem diese Songs dann live zu spielen, denn das ist immer noch unsere Hauptpassion.



Sie arbeiteten für die Beats wie immer mit Leuten wie DJ Thomilla zusammen. Aber warum haben Sie sich diesmal auch für die Raps Input von Samy Deluxe, Curse und Clueso geholt?

Nach neun Platten haben wir schon so viel gesagt. Und wir wollen uns nicht wiederholen. Beim Input von Außen hilft es wahnsinnig, dass diese Leute einen viel motivierenderen Blick auf uns haben, als wir selbst. Gerade bei Selbstbeweihräucherungs-Texten, die nicht unser Ding sind, denkt man dann, ja, wenn die das so sehen, ist das okay.