Die Fantastischen Vier in Wien: Souverän den Maßstab gesetzt

So verabschiedete sich Michi Beck, einer der Rapper der Fantastischen Vier, Mittwochabend nach dem umjubelten Konzert des Quartetts in der Wiener Stadthalle. Tatsächlich haben Beck, Smudo, Thomas D und And.Ypsilon ihren 2017 in der Stadthalle aufgestellten Besucherrekord von 10.500 wieder übertroffen. In der nicht ganz ausverkauften Halle zwar nur um 500 Zuschauer, Riesenspaß hatte aber jeder einzelne von ihnen. Denn immer noch setzen Die Fantastischen Vier die großartigen Standards für die Bühnenperformance eines Hip-Hop-Acts, an die auch international niemand so schnell rankommt.