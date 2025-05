Die ersten Wellen des Abschieds: "Rheingold" an der Staatsoper

Doch zurück in die Gegenwart und zum „Rheingold“. Jordan baut die Spannung langsam auf, getragen wogen die ersten Wellen aus dem Graben, legen aber bald an Rasanz zu. Sein Fokus liegt auf Präzision. Jedes Motiv arbeitet er mit dem bestens disponierten Orchester akkurat heraus. Die Übergänge muten etwas kantig an, aber das passt zu seiner auf Transparenz und einen schlanken Orchesterklang ausgerichteten Lesart.

In den obersten Rängen der Götter herrscht noble Zurückhaltung. Iain Paterson zeigt Wotan wie den hinterlistigen Boss einer Gaunerbande. Die fehlende Fülle seiner Stimme gleicht er mit seiner Kunst zu gestalten aus. Monika Bohinec setzt als Fricka auf Eleganz.