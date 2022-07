Die Band Superorganism: Von der WG zum Art-Pop-Phänomen

All das verarbeitet Noguchi jetzt in den Texten des zweiten Albums – wie immer trocken, sarkastisch und mit vielen Metaphern, weil sie es nicht mag, in Texten direkt zu sagen, was sie denkt. Deshalb will sie sich auch nicht festlegen, ob Songs wie „Don’t Let The Colony Collaps“ oder „Everything Falls Apart“ politisch gemeint sind.

„Ich gehe schon immer von persönlichen Erlebnissen aus, aber dann ergibt eines das Nächste, und ein Song geht in verschiedene Richtungen“, erklärt sie. „Und ich finde ohnehin, dass Kunst immer politisch ist. Selbst wenn du sagst, du bist a-politisch, ist das schon ein politisches Statement.“