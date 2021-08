Didi Bruckmayr, der Herr des Lärms, kommt zur Stille

„Tongues“ und viele andere neue Songs der experimentellen Elektronikband können Besucher hören, wenn sie am 8. August um 20 Uhr zum Wipeout-Auftritt am Wiener Wallensteinplatz kommen. Denn Bruckmayr und Dorninger arbeiten fleißig an einem neuen Album.

Aber auch mit Fuckhead ist Bruckmayr wieder in dieser Richtung aktiv. Den Unterschied zwischen den beiden Projekten beschreibt er so: „Beides ist experimentelle Musik, die sich am elektronischen Underground orientiert. Mit Wipeout haben wir uns vom Synthiepop zu moderner Bassmusik hin entwickelt. Bei Fuckhead haben wir Instrumente dabei, die Wurzeln im Punk haben. Wir machen elektronischen Noiserock – nach wie vor mit performativem Einschlag.“

„Nach wie vor“, sagt er, weil er die exzessive Bühnenshow, mit der die Band Schlagzeilen machte, schon länger zurückgefahren hat.