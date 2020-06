Der österreichische Aktionslyriker und Dichter Christian Ide Hintze ist tot. Der Literat verstarb überraschend mit Alter von 58 Jahren, wie die von ihm initiierte " Schule für Dichtung" bekanntgab. Der Wiener hatte 1991 die Einrichtung mitbegründet, an der in Folge prominente Autoren wie H.C. Artmann, Gerhard Rühm, Allen Ginsberg oder Nick Cave unterrichteten. Die genaue Todesursache und das exakte Todesdatum sind derzeit noch unbekannt, hieß es aus der " Schule für Dichtung" gegenüber der APA.

Seit 1992 fungierte er als Direktor der " Schule für Dichtung" in Wien. Der überzeugte Verfechter der Kleinschreibung betrieb "Sprachpolitik" - und scheute sich nicht davor anzuecken. Geboren wurde Hintze am 26. Dezember 1953 in Wien, wuchs allerdings in Salzburg und bei Graz auf, bevor er in Wien seine Matura absolvierte. Es folgten Jahre als Straßensänger in ganz Europa, darauf ein Studium der Theaterwissenschaft. Er beteiligte sich an der Arena-Besetzung ebenso wie an anderen Aktionsformen im öffentlichen Raum. 1979 realisierte er den Kinofilm "Zetteldämmerung" und erlangte sukzessive mit seinen Werken der "expanded poetry" Aufmerksamkeit.

Seine Arbeiten folgten einer 7-dimensionalen Poetik: akustisch, visuell, literarisch, performativ, interaktiv, infrastrukturell und instruktiv. Hintze ist Autor von Plakat- und Buchtexten, Aktionen, Installationen, von Audio-, Video- und Performance-Gedichten und Liedtexten.