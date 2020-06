Diana Damrau sagt Konzerthaus-Auftritt ab

Die deutsche Sopranistin Diana Damrau muss ihren für kommenden Montag (28. Mai) geplanten Auftritt im Wiener Konzerthaus absagen. Wie am Dienstag in einer Aussendung mitgeteilt wurde, kann die Sängerin das Konzert aus "gesundheitlichen Gründen" nicht wahrnehmen. Gemeinsam mit dem französischen Bassisten Nicolas Testé wären unter dem Titel "Mozart hoch zwei" ausgewählte Duette, Arien und Ouvertüren des Komponisten am Programm gestanden. Bereits gekaufte Karten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.



Vor zwei Wochen war bereits eine andere Absage bekannt gegeben worden. Damraus im Rahmen der Schubertiade Schwarzenberg geplanter Auftritt im September kann wegen der dann bevorstehenden Geburt ihres zweiten Kindes nicht stattfinden.