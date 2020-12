Diagonale 2021: Eröffnungsfilm im Gefängnismilieu

Das österreichische Filmfestival hat den Eröffnungsfilm für die nächste Diagonale in Graz bekannt gegeben. Es handelt sich um das Gefängnismilieu-Drama „Fuchs im Bau“ von Arman T. Riahi, Regisseur von „Die Migrantigen“. Nachdem die diesjähirge Diagonale aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, ist die nächste Ausgabe als modulares Festival geplant: Je nach Covid-19-Lage können einzelne Programmpunkte hinzukommen oder wegfallen beziehungsweise schnell und möglichst flexibel adaptiert werden. Mittlerweile etablierte und etwa im Zuge der Viennale erprobte Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen sollen dem Kinopublikum vor Ort Film- und Kulturgenuss trotz Pandemieeinschränkungen ermöglichen. Dazu befindet sich die Diagonale auch im Austausch mit weiteren Frühjahreskulturveranstaltungen.



Die Diagonale’21 findet vom 16. bis 21. März in Graz statt. Das gesamte Programm wird am 5. März veröffentlicht. Der Ticketverkauf startet am 10. März 2021.