Diagonale 2014 eröffnet mit KHM-Doku

Das österreichische Filmfestival Diagonale (18. bis 23. März) eröffnet heuer mit Johannes Holzhausens Dokumentarfilm "Das große Museum", der das Kunsthistorische Museum in den Blickpunkt rückt. Sonderprogramme gibt es zu den Arbeiten von Agnes Godard, Manfred Neuwirth und Peter Lorre. Der diesjährige Festivaltrailer stammt von Michaela Grill.

"Ich freue mich, das Festival mit einem herausragenden Dokumentarfilm eröffnen zu dürfen", meinte Diagonale-Intendantin Barbara Pichler bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Graz. Der Film, der einige Wochen zuvor bei der Berlinale erstmals gezeigt wird, sei "raffiniert, klug, humorvoll", so Pichler. Er zeigt im Direct-Cinema-Stil - ohne Off-Kommentare, Interviews oder Begleitmusik - die Geschehnisse im Kunsthistorischen Museum in Wien. Den zeitlichen Rahmen bildet dabei die Restaurierung und Wiedereröffnung der Kunstkammer.