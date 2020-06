Deutscher Filmpreis für Krebsdrama

Das tieftraurige Krebsdrama "Halt auf freier Strecke" ist der große Gewinner des diesjährigen Deutschen Filmpreises. Das Werk von Regisseur Andreas Dresen erhielt am Freitagabend in Berlin vier Lolas, darunter die Goldene Trophäe für den besten deutschen Film. Außerdem bekam der 48-jährige Dresen ("Halbe Treppe") den Preis für die beste Regie. "Halt auf freier Strecke" erzählt von einem Familienvater, der an einem Gehirntumor stirbt. In der Hauptrolle ist Milan Peschel zu sehen, der als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Otto Mellies wurde bester Nebendarsteller.