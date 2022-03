Deutsche Schauspielerin Eva-Ingeborg Scholz 94-jährig gestorben

Die Schauspielerin Eva-Ingeborg Scholz ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Darüber informierten am Montag ihre Tochter, die Schauspielerin Katharina Seyferth, sowie die Agentur von Scholz. Seit den 1940er-Jahren spielte Scholz zunächst an verschiedenen Theatern und dann auch in Film und Fernsehen. 2018 bekam sie einen Deutschen Schauspielpreis für ihre Rolle in einem "Tatort".

In den 1940er-Jahren war sie an verschiedenen Berliner Theatern engagiert und wurde danach Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele. Sie lebte in München. Mit ihrer Titelrolle im Defa-Film "1-2-3 Corona", der in den Trümmern von Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg spielt, wurde sie 1948 einem größeren Publikum bekannt. In den 1960er-Jahren avancierte sie zu einer oft eingesetzten Seriendarstellerin. Im Kriegsfilm-Dreiteiler "08/15" spielte sie die Geliebte des von Joachim Fuchsberger dargestellten Soldaten. Scholz arbeitete auch als Synchronsprecherin und lieh etwa der Titelfigur des Zeichentrickfilms "Cinderella" ihre Stimme.