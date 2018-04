Designer Sagmeister: "Visuelle Umweltverschmutzung" wegen Digitalisierung

Viel ist derzeit die Rede von einer Transformation der Städte – zu mehr gemeinsamen Räumen, zu neuen Verkehrskonzepten. Welche Rolle kann oder muss die Schönheit in der Zukunft der Städte spielen?

Die Rolle der Schönheit in der Zukunft ist einfach: Sie muss wieder eine ordentliche Rolle spielen. Diese Rolle hat sie auch in den historischen Formen der menschlichen Besiedlung immer gespielt, von den Ägyptern, den Griechen und Römern über die Renaissance bis ins 19. Jahrhundert. Aus vielen Umfragen ergibt sich eine weltweite Übereinstimmung, welche Städte schön und welche es nicht sind. Es befinden sich stets in etwa dieselben zehn Städte unter den Top 10, Wien ist auch dabei. Unter den vielen Funktionen, die diese Schönheit mit sich zieht, befindet sich auch das Einkommen aus der Tourismusbranche. Die Schönheit der schönen Städte zieht die Leute aus den hässlichen Orten an.

Vieles von dem, was wir täglich tun, findet mittlerweile im Smartphone statt. Kann auch die digitale Welt von mehr Schönheit profitieren, und wenn ja, wie?

Allerdings, die digitale Welt könnte sehr von der Schönheit profitieren. Viele digitale Strategien im visuellen Bereich basieren immer noch auf den Anfängen des Modernismus, auf Theorien aus den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts von Jan Tschichold, die derselbe später widerrufen hat –, da war es dann allerdings schon zu spät. Wir sind in meinem Studio zum Schluss gekommen, dass die Dinge nur dann die Chance haben, schön zu werden, wenn die Schönheit als Ziel am Designprozess teilnimmt. Dies ist derzeit in der digitalen Welt kaum der Fall, da geht es immer noch um die reine Funktion – die dann nicht so gut funktioniert.

Wie hat sich die Aufgabe des Designers durch die Digitalisierung verändert?

Einige Aspekte der Digitalisierung haben sich positiv ausgewirkt: Plattformen wie Instagram ermuntern viele Menschen dazu, sich mit ästhetischen Fragen auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite erlaubt die Digitalisierung die schnelle und einfache Herstellung einer Flut an visuellem Material, das in vielen Fällen zur visuellen Umweltverschmutzung beiträgt.