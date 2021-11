Der Wiener Marathon-Mann unter den großen Dirigenten

Es sind wahre Daniel-Barenboim-Festspiele, die im Wiener Musikverein stattfinden. Gleich vier Konzerte gab der Maestro mit „seiner“ Berliner Staatskapelle an vier Tagen. Ab 21. November ist Barenboim dann in seiner Funktion als Pianist an vier Abenden mit seinem Beethoven-Sonaten-Zyklus im Goldenen Saal zu erleben. Und am 1. Jänner 2022 kehrt als Dirigent für das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker an diesen Ort zurück.

Die Zahl vier wiederum spielte auch beim Gastspiel der Staatskapelle eine wichtige Rolle. Denn auf dem Programm standen – wie bei Barenboim üblich in chronologischer Reihenfolge – alle vier Symphonien aus der Feder von Robert Schumann und Johannes Brahms. Soll heißen: Die Erste Schumanns kombiniert mit der Ersten Brahms’ und so weiter.