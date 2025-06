Der virtuelle Mensch hat keine Vergangenheit

In sieben Episoden werden Menschen in ihrer Konfrontation mit der virtuellen Welt gezeigt. Ein Professor und Superstar des Digitalen, der nicht versteht, dass er vergänglich sein soll. Seine Tochter, die als Archäologin den Antityp zur virtuellen Wissenschaft verkörpert. Sämtliche Figuren werden in der Inszenierung (Martin Brunnemann) von einer Schauspielerin (Nanette Waidmann) und einem Schauspieler (David Fuchs) in wechselnden Rollen gekonnt und facettenreich verkörpert. Die Musik von Chili Tomasson verstärkt den Effekt der Unsicherheit und des Suchens von Halt in einer nicht mehr fassbaren Welt.