Der Soundtrack zum Weltuntergang

Black Sabbath - " Black Sabbath"

Ozzy Osbourne und seine Mannen beschreiben mit viel Theatralik den Auftritt Satans. "What is this that stands before me? / Figure in black which points at me", bevor es zum schwermetallischen finalen Höllenritt kommt. "Is it the end, my friend? / Satan's coming 'round the bend / People running 'cause they're scared". Zum Glück nahmen es Black Sabbath auch nie so ernst mit der Apokalypse.