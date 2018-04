Filmkritik zu "Lucky": Hommage an Harry Dean Stanton

Tragikomödie. John Carroll Lynch ist zwar mit David Lynch nicht verwandt, trotzdem hat letzterer eine signifikante Rolle in einer filmischen Liebeserklärung, die ansonsten nur einem gilt: Dem kurz nach den Dreharbeiten verstorbenen US-Schauspieler Harry Dean Stanton. Er spielt Lucky, einen solitären Westerner, der in einem kleinen Kaff seinen Alltagsroutinen folgt und sich mit der Idee auseinander setzen muss, dass er nicht mehr allzu lange zu leben hat. John Carroll Lynch baut kleine Vignetten rund um den zerbrechlichen Stanton, der in seiner finalen Filmrolle noch einmal seinen verschmitzten Charme zum Schwingen bringt. Zum Höhepunkt singt Harry Dean Stanton in Begleitung einer Mariachi-Band „Volver, volver “. Herzergreifend. sei Lucky. USA 2017. 88 Min. Von John Carroll Lynch. Mit Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston.