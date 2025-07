Filmkritik zu "Der Salzpfad": Ein obdachloses Ehepaar geht auf Wanderschaft

Gillian Anderson und Jason Isaacs spielen Raynor und Moth Winn, die ihre Farm aufgrund einer dubiosen Investition verlieren. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, wird bei Moth eine seltene degenerative neurologische Erkrankung diagnostiziert, die seine Bewegung, Sprache und Schluckfähigkeit beeinträchtigt. Nachdem das Dach über dem Kopf verloren ist und das Paar nur mit seinen wöchentlichen Invaliditätszahlungen auskommen muss, begeben sich Raynor und Moth auf eine 965 Kilometer lange Reise entlang des South West Coast Path von Somerset nach Dorset.

Der Film beginnt mitten in ihrer Wanderung an einem besonders schwierigen Punkt, als ihr Zelt während eines Sturms mit Meerwasser überflutet wird. Unterwegs sind sie mit Vorurteilen, Ablehnung und Geldsorgen konfrontiert. Trost und Inspiration finden sie in der Natur und in zufälligen Begegnungen. Auf der Wanderung entdecken sie ihre Liebe neu, entwickeln innere Stärke und legen den Grundstein für die Zukunft. Der Film führt uns dann zurück zum Ausgangspunkt ihrer Wanderung und enthüllt in Rückblenden ihren Hintergrund.

Die Informationen über die Investition und den anschließenden Gerichtsprozess sind zwar minimal, reichen aber aus, um ein Bild von der Vorgeschichte zu vermitteln.