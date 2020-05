Der "Rosenheim Cop" im Musikverein

Als akribischer, ausdauernder und sympathischer Michi Mohr in der Erfolgsserie „Die Rosenheim Cops“ ist Max Müller einer breiten Öffentlichkeit ein Begriff geworden. Doch der Schauspieler hat auch noch eine andere Leidenschaft, die Musik.

Immer wieder gestaltet Müller eigene Programme, die sich bestimmten Themen oder Komponisten widmen. Nach dem großen Erfolg von „Ewig Dein Mozart“ (auf CD beim Label Solo Musica erschienen), stehen die in der NS-Zeit „verbotenen Komponisten“ auf dem Programm. Am Freitag präsentiert Müller im Gläsernen Saal des Musikvereins unter dem Titel „In diesem Land und in dieser Zeit – 1933–1945: Verbotene Lieder verbotener Komponisten“ Klassiker von Benatzky, Stolz, Weill, Eisler, Krása und Kreisler. Am Klavier: Volker Nemmer.