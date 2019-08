Der Roman über Indianer in der Stadt, der längst fällig war

Der überfällige Roman über Indianer, die in Städten leben. Ein Chor, erstmals hörbar. Dort ist kein Dort mehr dort (wie Gertrude Stein erstmals festgestellt hat, 1937). Das heißt: Der Ort, der in der Kindheit oder noch früher Heimat war, hat sich verändert – was ja alle betrifft, aber zu denjenigen, die sich am lautesten beklagen dürfen darüber, gehören die Indianer. Sind sie nur noch dafür da, sich zu Tode zu saufen?