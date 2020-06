Der neue Grisham: Krieg um Pharma-Prozesse

John Grisham bleibt im Roman "Verteidigung", der am Montag erschienen ist, seinem Erfolgsmodell treu. 275 Millionen Bücher hat der amerikanische Erfolgsautor ("Die Jury", "Die Firma") nach eigenen Angaben weltweit verkauft, in den meisten Titeln prangert er Missstände des amerikanischen Rechtssystems an. Diesmal hat er sich die Geschäftemacherei mit Schadenersatzklagen herausgepickt.



Hauptfigur des Thrillers ist der junge Anwalt David Zinc. Der Harvard-Absolvent flüchtet eines Morgens ausgebrannt vor seinem Job in einer Großkanzlei zu Bloody Marys. Volltrunken landet er bei Wally und seinem Partner. Er entscheidet, in der Vorstadtkanzlei zu bleiben - und wird in den Hype um die Sammelklage hineingezogen.



Skrupellose Pharmafirmen mit dickem Anwaltsbudget stehen nach Geld lechzenden Sammelklageanwälten gegenüber, die sich nur um die Zahl der Fälle scheren, die sie vertreten - Grisham schreibt mit erhobenem Zeigefinger, seine Bücher sind Plädoyers. Weil sie dabei unvergleichlich spannend sind, kommt er damit durch. Auch der neue 464-Seiten-Schmöker weiß den Leser zu packen und entschädigt so für die Schwarz-Weiß-Malerei.



Denn David bleibt sauber: immer skeptisch, immer in innerer Distanz zum Gebaren seiner neuen Chefs, aber auch eine Spur zu naiv. "Müssen wir nicht irgendwann einmal nachweisen, dass das Medikament tatsächlich gesundheitsschädlich ist?", fragt er blauäugig. Später, erwidert sein Partner, "da draußen herrscht Krieg". Während seine Kollegen sich in der Pharmaklage verrennen, vertritt David illegale Einwanderer, die von ihrem Arbeitgeber ausgebeutet werden.



Seine Beweggründe, sich just in dieser Bruchbuden-Kanzlei zu verdingen und auf den Irrsinn der Sammelklage einzulassen, bleiben offen. Dafür bietet Grisham ein Lehrstück über die Ausartungen amerikanischer Schadenersatzregelungen. Er zeigt, wie Gier, Halbwissen und falsche Versprechungen zu einer juristischen Blase führen. Bis sie platzt.