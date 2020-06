Der Jimi Hendrix der Mandoline

Er hat etwas Spitzbübisches, Schüchternes an sich, das von seinem kleinen, zarten Instrument, der Mandoline, noch unterstrichen wird. Doch Chris Thile ist ein Gigant.

Das zeigte sich am Dienstag, als der 33-jährige US-Musiker bei seinem Wien-Debüt im Duo mit dem Jazzpianisten Brad Mehldau den Großen Saal im Konzerthaus im Sturm eroberte.

Das angestammte Terrain seines Instruments, Bluegrass und Folk, hat Thile längst in abenteuerlicher Weise erweitert, etwa mit seiner Band The Punch Brothers oder im Ensemble mit dem Cellisten Yo-Yo Ma (das gemeinsame Album „The Goat Rodeo Sessions“ erhielt 2013 einen Grammy).

Im Zwiegespräch mit Mehldau kannte Thile gar keine Stilgrenzen mehr – vom traditionellen Tanz „ St. Anne’s Reel“ ging es direkt zu Charlie Parkers Bebop-Stück „Dexterity“, Bob Dylans „Don’t Think Twice“ erklang ebenso seelenvoll wie der Jazzstandard „I Cover the Waterfront“. Als Sänger überzeugte Thile mit einer schnörkellosen Darbietung, die oft an Chet Baker erinnerte.

An der Mandoline selbst ist wohl kein anderer Musiker derzeit zu so einer Bandbreite des Ausdrucks fähig wie Thile: Die rhythmische Nervosität des Funk, die Dynamik einer Rockgitarre, das lyrische Gespür von Jazzgitarren-Meistern wie Pat Metheny - all das scheint Thile, nebenbei auch ein exzellenter Showman, mit spielerischer Leichtigkeit in seinem Instrument zu vereinen.