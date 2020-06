Der "Hobbit" führt weiter US-Charts an

Peter Jacksons jüngster " Hobbit"-Film, das Disney-Musical "Into the Woods" und Angelina Jolies Kriegsdrama "Unbroken" haben erneut für volle Kinos in den USA und Kanada gesorgt, wie das Branchenportal Box Office Mojo am Sonntag mitteilte. "Der Hobbit 3: Die Schlacht der fünf Heere" spielte an seinem dritten Wochenende in US- und kanadischen Kinos weitere 21,9 Mio. Dollar (17,4 Mio. Euro) ein.

Damit sicherte er sich erneut den Spitzenplatz der Charts und kann nunmehr auf Einnahmen von 220,8 Millionen Dollar allein in Nordamerika verweisen. Das Horrorspektakel "Die Frau in Schwarz 2 - Engel des Todes" landete an seinem ersten Wochenende auf Platz vier der Charts, gefolgt von der Komödie "Nachts im Museum 3: Das geheimnisvolle Grabmal".