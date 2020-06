Prince: Geburtstagsparty für einen der Besten

Hier ist nicht mehr von Genieverdacht zu sprechen: Prince ist einer der Besten.

Einer jener Popmusiker, die die Branche geprägt und, im Falle des quirligen Ausnahmemusikers, auch durchaus aufgerührt haben.

Und die Branche auch ein wenig geringschätzig angeschaut haben: Prince kümmerte seine Karriere nicht, Prince pflegt eine Laufbahn.

Der Musiker hat in drei Jahrzehnten zahlreiche Hits – die vielleicht größten: "Purple Rain" und "Kiss" – und noch zahlreichere fantastische Alben abgeliefert. Und bringt zum heute geplanten Konzert in der Wiener Stadthalle ein Œuvre mit, das in Hinblick auf musikalische Finesse und geballte Suprigkeit seinesgleichen sucht.

Nicht nur das, er war auch Vorreiter in anderen Belangen: Prince war früh dran mit dem Zerwürfnis mit dem Popbusiness, das in den Nullerjahren dann viele andere nachvollzogen. Schon 1996 schied er im Streit vom großen Plattenmajor und dem Musikbusiness an sich. Wählte statt Prince, vermarktungstechnisch vielleicht nicht so super, ein namenloses Symbol als Identität, was dann liebevoll als TAFKAP (The Artist Formerly Known As Prince) "abgekürzt" wurde. Danach konnte er Musik machen, wo und wann er wollte. Doch nicht immer ist das Gras auf der anderen Seite grüner (oder das Leben ohne Label leichter) – und so kehrte Prince jüngst zum einst verhassten Label zurück. Man kann sich ja irren.