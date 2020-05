Der blanke Horror im Museum

Elaine Sturtevant ist eine in Paris lebende amerikanische Konzeptkünstlerin, deren groß angelegte Rauminstallation "The House of Horrors" von 2010 derzeit im Sprengel Museum in Hannover zu sehen ist. Ganz im Stile einer klassischen Geisterbahn fahren die Besucher in einem Wagen vorbei an mit Sound untermalten Stationen.

In ihrer Arbeit, die den Blick zunächst auf die Oberfläche lenkt, möchte die 1930 in Ohio geborene Künstlerin dazu anregen, in einem Spannungsfeld zwischen Wiederholung und Differenz über bestehende Definitionen von Kunst neu nachzudenken. Die einzelnen Stationen sind von der zeitgenössischen Kunst ebenso inspiriert, wie von Figuren und Klischees der amerikanischen Kultur, Gegenkultur und Gesellschaft. Begleitet von Orgelmusik taucht Frankensteins Monster aus der Dunkelheit auf. Ein abgetrennter Kopf stöhnt und seufzt, er ist dem Kopf eines Toten nachgestaltet, neben dem sich der Künstler Damien Hirst als 16-Jähriger fotografieren ließ.