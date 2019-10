"Denver-Clan": US-Schauspielerin Diahann Carroll tot

Die vor allem durch die Fernsehserie "Der Denver-Clan" bekannte US-Schauspielerin und Sängerin Diahann Carroll ist am Freitag im Alter von 84 Jahren in Los Angeles an den Folgen einer Brustkrebs-Erkrankung gestorben. Bereits 1962 hatte sie als erste Afroamerikanerin mit ihrem Auftritt in dem Musical "No Strings" einen Hauptpreis bei den Tony Awards gewonnen.

Carroll wurde 1935 in der New Yorker Bronx geboren und begann zunächst eine Karriere als Sängerin. Doch schon in den 50er Jahren drehte sie ihre ersten Hollywood-Filme wie etwa " Porgy and Bess" unter der Regie von Otto Preminger. 1968 gelang ihr mit ihrer Hauptrolle alle verwitwete und alleinerziehende Krankenschwester in der US-Fernsehserie "Julia" eine Premiere: Bis daher erhielten afroamerikanische Schauspielerinnen nur Nebenrollen oder Rollen als Stereotype. "Julia" brachte ihr einen Golden Globe ein.