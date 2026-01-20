"Demonstrierende ermordet“: Billie Eilish kritisiert Lage in den USA scharf

Popstar Billie Eilish hat bei einer Preisverleihung die Situation in den USA unter der Trump-Regierung scharf attackiert. "Wir erleben, wie unsere Nachbarn entführt werden, wie friedliche Demonstrierende angegriffen und ermordet werden, wie uns unsere Bürgerrechte entzogen werden", sagte sie laut Hollywood Reporter bei einer Preisverleihung.

Ebenso, "wie Mittel zur Bekämpfung der Klimakrise zugunsten fossiler Brennstoffe und einer Tierhaltung gekürzt werden, die unseren Planeten zerstören, und wie der Zugang der Menschen zu Nahrung und Gesundheitsversorgung zu einem Privileg der Reichen wird statt zu einem neuen grundlegenden Menschenrecht für alle Amerikanerinnen und Amerikaner. Es ist sehr deutlich, dass der Schutz unseres Planeten und unserer Gemeinschaften für diese Regierung keine Priorität hat", so Eilish