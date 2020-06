Debüt mit Mozart und Ballett im Sultanat Oman

Es ist ein Debüt, auf das alle Beteiligten mit Spannung warten. Noch nie in ihrer langen Historie hat die Wiener Staatsoper ein Gastspiel im Sultanat Oman gegeben. Im November 2013 aber ist es so weit.

Mit drei Vorstellungen von Wolfgang Amadeus Mozarts „Le nozze di Figaro“ gastiert das Haus am Ring auf der Arabischen Halbinsel. Gezeigt wird Mozarts Meisterwerk am 28., 29. und 30. November in der klassischen, längst legendären Inszenierung von Jean-Pierre Ponnelle. Also nicht in der in Wien gespielten, missglückten Regie von Jean-Louis Martinoty. Schauplatz ist Royal Opera House Muscat im Oman.

Dieses Gastspiel findet anstelle des aus finanziellen Gründen letztlich abgesagten Moskau-Gastspiels statt.