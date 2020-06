DDR-Regisseur Maetzig mit 101 Jahren gestorben

Der deutsche Regisseur Kurt Maetzig, der DDR-Filmgeschichte geschrieben hat, ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 101 Jahren in seinem Haus in Wildkuhl in Mecklenburg-Vorpommern, wie seine Witwe der dpa in Berlin sagte. Sie bestätigte damit einen Bericht der " Leipziger Volkszeitung".

Maetzig drehte in der DDR bis heute bewegende Dramen wie "Ehe im Schatten" und "Das Kaninchen bin ich", aber auch zahlreiche Propagandafilme für den SED-Staat. Der Regisseur war außerdem Mitbegründer der DDR-Filmfirma DEFA.

Zehn Jahre leitete er die Babelsberger Filmhochschule. Maetzig war viermal verheiratet und Vater dreier Kinder. Zuletzt war er ältestes Mitglied der Berliner Akademie der Künste.