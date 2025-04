David Thomas, Mastermind der Avantgarde-Pop-Band "Pere Ubu", ist tot

David Thomas, Sänger und Mastermind der Band Pere Ubu, ist 71-jährig im südenglischen Brighton gestorben. Der Musiker formierte Mitte der 1970er-Jahre - ausgehend von der früheren Band "Rocket From The Tombs" seine nach einem Avantgarde-Stück von Alfred Jarry benannte Band, die einem permanentem Experimentiergeist verpflichtet war und legendäre Liveshows ablieferte. Zwei LPs ""Modern Dance" und "Dub Housing", beide 1978 veröffentlicht, gelten heute als Meilensteine, Thomas' Bühnenpräsenz und seine überdrehte, markante Stimme sicherten ihm eine enthusiastische Fangemeinde.

Wenngleich kommerziell nie sehr erfolgreich, war Thomas in vielen Projekten beteiligt und veröffentlichte bis zuletzt Aufnahmen - wie es in einem Nachruf heißt, der auf den offiziellen Accounts in sozialen Medien veröffentlicht wurde, arbeitete Thomas bis zuletzt an einem neuen Pere Ubu-Album, wissend, dass es sein letztes sein würde. Der Musiker litt an einer Nierenerkrankung, das Statement sprach nur von einer "langen Erkrankung" als Todesursache. Das Album solle posthum veröffentlicht werden, ebenso eine Autobiografie, an der Thomas bis zuletzt arbeitete.

Der gebürtige Amerikaner Thomas war 1994 nach Großbritannien übersiedelt, wo er - bereits am 23. 4. - an Seite seiner Frau und seiner Stieftochter verstarb. Seine sterblichen Überreste sollen auf die heimatliche Farm in Pennsylvania überführt werden, wo er "in die Scheune geworfen werden" wollte, wie es in dem Statement hieß.