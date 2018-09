David Guetta: „Erfolg macht extrem schnell süchtig“

Warum wollten Sie dann nicht nur ein Jack-Back-Album aufnehmen? Gibt es Druck, am laufenden Band Pop-Hits zu produzieren?

Oh ja, ich stand jahrelang unter diesem Druck. Aber dieses Album ist dazu da, mich davon zu befreien. Ich nehme mir den Luxus, das zu tun, was mir Spaß macht. Einige dieser Songs werden keine Hits sein. Aber das ist okay, denn wenn man nur den Hits nachrennt, ist es nicht mehr spannend. Und man weiß sowieso nie, was ein Hit wird. Die meisten sind ohnehin glückliche Zufälle. „Titanium“ war nur die fünfte Single, weil wir nicht daran glaubten. Aber das ist einer meiner größten Hits. Und so habe ich schließlich angefangen: Etwas, das ich aus Spaß gemacht habe, wurde ein Hit. Damals habe ich nicht gedacht, ich muss einen Hit haben. Nein, es muss kein Hit sein, es muss zunächst einmal Spaß machen.

Was hat Sie dazu gebracht, immer nur an Hits zu denken?

Einerseits natürlich die Industrie. Du bist eine Cashcow, jeder um dich herum macht mit dir Geld: Plattenfirma, Manager, die Agentur, die deine Auftritte bucht. Das ist eine große Verantwortung. Und dann auch ich selbst. Denn Erfolg macht süchtig! Das Gefühl, wenn du einen Riesenhit hast, den bei einem Auftritt spielst, und alle singen mit und spielen verrückt, ist so ein Ego-Booster, dass es extrem schnell süchtig macht. Und dann bekommst du natürlich Angst, das zu verlieren.

Wie haben Sie es geschafft, die se Ängste abzulegen?

Ich weiß gar nicht so genau, was da mit mir passiert ist. Aber das hängt schon stark mit dem Drama um Aviciis Freitod zusammen. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Denn ich kann so gut verstehen, wie er sich gefühlt hat. Und ich wollte nicht auch so weit kommen wie er. Also dachte ich, ich muss reagieren und aus dieser Routine rauskommen, die mich überhaupt nicht glücklich macht, weil ich mich wie eine Hitmaschine fühle, die ihre ganze Zeit anderen gibt und nicht sich selbst.