David Bowie's Musical „Lazarus“ in Linz mit blutleerem Alien

Als „existenzielle Sinnsuche “ inszenierte Regisseur Ivo Van Hove das David-Bowie-Musical „Lazarus“, als es Ende 2015 in New York Uraufführung hatte. Er machte aus dem Stoff, den David Bowie mit dem Dramatiker Enda Walsh rund um 17 seiner Songs geschrieben hatte, ein nachhaltig beeindruckendes Stück über zerrüttete Seelen, die sich zwischen zerbrochener Liebe und zerplatzen Träumen an Trugbilder der Hoffnung klammern.

In der Produktion des Landestheaters Linz, die Donnerstag Premiere hatte, blieb davon nicht viel übrig. Johannes von Matuschka visualisiert die Story, die eine Fortsetzung des mit David Bowie verfilmtem Romans „ The Man Who Fell To Earth“ ist, in einem Leichenschauhaus. Dort wacht der Alien Thomas Jerome Newton auf, sehnt sich nach seiner großen Liebe Mary-Lou und betäubt den Schmerz darüber, dass er weder sterben noch zurück auf seinen Heimatplaneten kann, mit Gin. Bis ein Mädchen auftaucht, das ihm helfen will.

Matuschka füllt die Lücken, die das Original-Skript von „Lazarus“ im Storytelling gelassen hat, mit eigenen Visionen, die Träume Newtons sein sollen. Zwischen Bowie-Songs wie „Lazarus“ oder „Changes“ gibt es viel atmosphärische Musik und längere Spielszenen ohne Dialoge. Aber das schmälert die Kraft, die die Ansammlung der Schlaglichter auf die Sinnsuche der Hauptfiguren in der Original-Produktion hatte. Es verwirrt – genauso wie die Tatsache, dass Matuschka zwei Charaktere von einem Darsteller spielen lässt.