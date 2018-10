Das sind die fünf erfolgreichsten Kinofilme in Österreich

„Fack Ju Göhte 3“, „Star Wars: Die letzten Jedi“ und „Mamma Mia! Here We Go Again“: Das sind die drei besucherstärksten Filme des abgelaufenen Kinojahres in Österreich. Sie wurden gemeinsam mit sechs weiteren Streifen am Donnerstag mit „Golden Tickets“ ausgezeichnet. Die „ Austria Tickets“ gingen u.a. an „Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft“, „Die beste aller Welten“ und „Arthur & Claire“.