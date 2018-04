Aki-Kaurismäki-Filmschau: Wortkarge Antihelden in Pokerface-Komödien

Nouvelle-Vague-Star Jean-Pierre Léaud wiederum verdankte Kaurismäki sein Comeback: In dessen erster Filmarbeit außerhalb Finnlands – „Vertrag mit meinem Killer“ (1990) – engagiert Léaud als lebensmüder Emigrant in Thatcher-London einen Auftragskiller, um seinem tristen Leben ein Ende zu setzen. Überflüssig zu erwähnen, dass er sich noch am selben Abend verliebt.

Er schreibe seine Drehbücher am Wochenende, oft nur in ein, zwei Tagen, behauptet Kaurismäki, in jedem Sinn des Wortes ein wahrhafter Auteur . Er fange realistisch an und ende im Melodrama: Das sei „grausam und komisch“.

Alexandra seibel