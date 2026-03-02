"Das Margareten" eröffnet: Ein neues Theater für Margareten

Von Silvia Kargl

„Voll Herzenswärme“ eröffneten die Prinzipalinnen Nadja Puttner und Jasmin Avissar am Wochenende „das Margareten - Raum für lebendiges Theater“ im historischen Festsaal des Eisenbahnerheims in Margareten, der zuletzt als Spielstätte vom Volkstheater genutzt wurde. Die Wände riechen nach der Sanierung durch den Eigentümer nach frischer Farbe, mittels Crowdfunding konnte in den letzten Tagen auch noch der Aufbau einer Tribüne für das Publikum realisiert werden.

Die technische Ausstattung steuerten die beiden Tänzerinnen, Choreografinnen und Pädagoginnen bei. Beide haben Erfahrung mit der Leitung von Studios, Puttner unter anderem beim Theater am Mittersteig. Sie sehen „das Margareten“ daher nicht nur als Raum für Bewegungstheater und Performances, sondern auch als Bereich zur Begegnung mit Kunst im Grätzel: „Menschen, die hier leben und zu uns kommen, sollen einen geschützten Raum haben, um auch selbst aktiv zu werden, sich zum Beispiel im Tanz erproben, einfach kreativ zu sein, und auch generationenübergreifend“, so Puttner im Gespräch am Sonntag.