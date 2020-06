"Das finstere Tal" für Deutschen Kamerapreis nominiert

Für den Kinofilm "Das finstere Tal" ist der Kameramann Thomas Kiennast beim Deutschen Kamerapreis nominiert worden. "Das finstere Tal" nach dem Bestseller von Thomas Willmann ist eine Koproduktion von ZDF und ORF. Auch Gunnar Fuss zählt zu den 27 Männern und Frauen, die die Jury in die Auswahl genommen hat, wie der WDR in Köln am Dienstag mitteilte.

Fuss ist dank des ARD-Fernsehfilms "Der Prediger" mit Lars Eidinger und Devid Striesow im Rennen. Hoffnung auf den Kamerapreis kann sich ebenso Thomas Benesch machen - für den mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten ARD-Film " Mord in Eberswalde". Mehr als 400 Produktionen waren eingereicht worden. Der Preis wird am 21. Juni in Köln verliehen.