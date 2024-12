Das Donaugold funkelt, die Zivilgesellschaft zerbricht

Die Familie Nesterval rund um Alberich und Hagen, einem FPÖler, ist besonders perfide: Unter der Marke „Nestléval“ hat es das letzte saubere Wasser in Plastikflaschen abfüllen lassen. Verkauft wird es zu Wucherpreisen. Zudem soll Fasold ein Luxusresort mit dem Namen „Donaugold“ errichten. Das Publikum steht nun vor der Entscheidung: Will es ein Überleben für ein paar Auserwählte – oder für viele in bescheidenen Verhältnissen?