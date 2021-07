Daniel Brühls Regiedebüt reißt einem Yuppie die ach so makellose Fassade ab

(Von Susanne Lintl)

Man trifft sich in der Eckkneipe. Im Gasthof Zur Brust, bei der Wirtin, die Daniel immer nur Marina nennt, obwohl sie ganz anders heißt. Daniel beziehungsweise Danny-Boy ist ein gefeierter Schauspieler, ein eitler Star, der seinen Status wie eine Trophäe vor sich her trägt: tolle Dachgeschoßwohnung, schöne Frau, süßes Kind, begehrt im Job.

Da sitzt Danny-Boy also kurz vor dem Abflug zu einem Casting in London in der Stammkneipe und wird plötzlich von einem Mann am Tresen angesprochen. Der dickliche, ältere Herr spart nicht mit Kritik an Daniels Schauspielkunst, sehr zum Missfallen des Adressaten.