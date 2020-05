"Dancing On My Own" prägte die Dekade. Und ist aktueller denn je

„Dancing On My Own“ bekam bei Erscheinen im Nachhinein gesehen das exakt richtige Ausmaß an Aufmerksamkeit: Platz 8 in den UK-Charts, Platz 3 in den Billboard „Dance Club Songs“ in den USA.

Genug, damit Menschen den Song kennen. Aber nicht so viel, dass sie sich für immer daran satthören. Auf einer musikalischen Ebene war das Lied ein Blaupause für einen Elektropop-Sound, der in den Zehnerjahren populär wurde. In den „Die besten Songs der Dekade“-Listen stand „Dancing On My Own“ letztes Jahr überall weit oben.

Der Inhalt ist, wie bereits angedeutet, schnell erzählt. Der Song beginnt mit einer ominösen Andeutung („Somebody said you got a new friend“). Die Protagonistin begibt sich daraufhin in den Club, wo sie ihren Geliebten vermutet.

Obwohl sie weiß, dass das nicht klug ist, muss sie es mit eigenen Augen sehen. Nach einer Minute setzt der Refrain mit dem charakteristischen „I’m in the corner, watching you kiss her“ ein: Die Protagonistin steht in der Ecke und schaut dem Objekt ihrer Begierde mit einer anderen zu. Das tut weh.

Die Beziehung zwischen den beiden wird nie ganz klar benannt. Waren sie ein Paar? War es unerwiderte Liebe? Das bleibt offen, und das ist wahrscheinlich auch eine der Stärken des Songs: Je vager, desto mehr Identifikationsfläche. Irgendwie, irgendwo und irgendwann hat dieses Lied sehr vielen Menschen unter 35 einmal etwas bedeutet.