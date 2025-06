"Dabadabada"-Sängerin Nicole Croisille ist tot

Die französische Sängerin Nicole Croisille starb im Alter von 88 Jahren in Paris „nach langer Krankheit“, wie France Télévisions am Mittwoch Von ihrem Agenten erfuhr. Sie war auch Tänzerin, Revueleiterin, Pantomime und Schauspielerin. Zwischen 1961 und 2005 trat sie in 24 Filmen auf. Zu ihren bekanntesten Aufnahmen zählen „Parlez-moi de lui“, „Téléphone-moi“, „Une femme avec toi“ und „La Garonne“.

Croisille begann schon in jungen Jahren im Showbusiness und sang in den Kellern von Saint-Germain-des-Prés in Paris. Als der große Erfolg zuächst ausblieb, ging sie 1964 in die USA, wo sie die Revue Folies-Bergère leitete. Nach ihrer Rückkehr traf sie Claude Lelouch, der gerade an den finalen Dreharbeiten zu „Ein Mann und eine Frau“ mit Anouk Aimée und Jean-Louis Trintignant arbeitete. Er stellte sie Francis Lai vor, der die Filmmusik komponierte. Sie sang insbesondere den Chanson „Dabadabada“, mit dem sie Berühmtheit erlangte.