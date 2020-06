Grusel-Großmeister Argento lehrt Linz das Fürchten

Argento

In dreidimensionalen Bildern zu arbeiten, sei überhaupt nicht schwierig gewesen, seine Version des Blutsaugers habe erst dadurch ihre Vollkommenheit erlangt, erklärt er. "Dieser Film ist anders als viele, in denen Dracula ikonografisch dargestellt wird. Ich habe ihn zu einer Figur meiner Welt gemacht und etwas hinzugefügt." Als Fledermaus kennt man den Grafen nur allzu gut, hier wird er u.a. zur Kakerlake, zur gigantischen Gottesanbeterin und darf sich, so, auch von seiner romantischen Seite zeigen.

Seit den 1960er Jahren lehrt der Regisseur auf der Leinwand das Fürchten, er selbst hat vor den gleichen Dingen Angst "wie andere Menschen auch, manchmal vor dem Leben oder davor, dass mich jemand angreifen könnte". Ob das Filmemachen eine Art Therapie für ihn ist? "Nein, das glaube ich nicht, das ist nicht der Grund für mein Schaffen. Meine Absicht ist es, Geschichten aus meinem tiefsten Inneren zu zeigen, nichts Alltägliches." Unter seinen vielen Werken einen Favoriten zu finden, damit tut sich Argento schwer: "Sie sind alle auf eine Art und Weise wichtig für mich. Ein Film wegen der Anerkennung, die er erfahren hat, ein anderer, weil meine Tochter Asia mitgespielt hat."