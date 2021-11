Corona: André Rieu muss seine Wien-Konzerte verschieben

Schock für die Fans von André Rieu: Der beliebte Stehgeiger, der am Freitag und Samstag (19. und 20. November) mit seinem Johann Strauß Orchester in der Wiener Stadthalle hätte für Stimmung sorgen wollen, muss wegen Corona die geplanten Einsätze verschieben. Rieu will nun am 16. und 17. November 2022 in der Wiener Stadthalle aufspielen.

"Beide Konzerte sind Großveranstaltungen für über 9.000 Menschen pro Abend, und unter den gegenwärtigen Umständen - der hohen Zahl von Infektionen und einem sehr belasteten Gesundheitssystem - können wir einem so großen Publikum nicht die herrlichen, sorgenlosen und fröhlichen Abende bereiten, die wir gerne für Sie alle spielen möchten", teilte der 72-jährige Niederländer in einer Videobotschaft mit. Tickets behalten ihre Gültigkeit.