Constable-Bild für 26,6 Millionen Euro versteigert

Ein Bild des britischen Malers John Constable (1776-1837) hat es bei einer Auktion in London auf die Liste der weltweit teuersten "Alten Meister" geschafft. "The Lock" erreichte am Dienstagabend bei Christie`s 22,4 Mio. Pfund (26,6 Mio. Euro), wie das Auktionshaus mitteilte. Geschätzt worden war das Gemälde von 1824, das in starken Farben eine Schleuse in der Grafschaft Suffolk zeigt, auf einen Betrag zwischen 20 und 25 Mio. Pfund.

Das Bild gehört zu einer Serie von insgesamt sechs Darstellungen der Landschaft Suffolks. Sowohl Motiv als auch Farben und Pinselführung galten zur Entstehungszeit als ungewöhnlich und bahnbrechend.