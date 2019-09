Comic-Superstar Frank Miller kommt zur Vienna Comic Con

"Manchmal sieht es so aus, als würde es Spaß machen, die Figur näher zu erkunden", so Miller auf die Frage, was ihn motiviere, einen etablierten Charakter aufzugreifen und seine eigene Vision davon umzusetzen. "Manchmal bin ich aber auch einfach nicht einverstanden, wie man mit den Figuren bisher umgegangen ist. Wenn ich einmal erkenne, dass in ihnen mehr Potenzial steckt, möchte ich die Figuren weiterentwickeln."

Millers " Sin City" gilt als eine der besten Graphic Novels aller Zeiten, bei der gefeierten Filmadaption führte Miller mit Robert Rodriguez selbst Regie. Die optische Gestaltung von " Sin City" setzte neue Maßstäbe. Einschränken musste sich Miller aber auch nicht bei seinen Arbeiten für die Konzerne Marvel und DC, wie er gegenüber der APA betonte: "Ich hatte das Glück, dass es mir erlaubt wurde, zu experimentieren und dabei auch viele Fehler zu machen. Dadurch konnte ich viel lernen." Das sei den jeweiligen Titeln zugutegekommen.

An Veranstaltungen wie der Comic Con (u.a. auch mit Schauspieler Steven Seagal) nehme er gerne teil, betonte Miller. Kritik und Anregungen der Fans seien erwünscht. "Ich mag dieses Geben und Nehmen. Ich liebe meine Fans und bin sehr dankbar, dass man mich an so vielen Orten der Welt willkommen heißt."

INFO: Die Vienna International Comic Con findet von 23. bis 24. November in der Messe Wien statt. Tickets und das restliche Programm finden Sie hier.