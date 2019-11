Coldplay: Kritik für Multikulti-Klänge und politische Texte

Weil Martin aber seine Anliegen wie gewohnt wenig pointiert formuliert, hieß es tatsächlich vielfach: „Verschwinde damit!“

Warum hat er sich trotzdem diesen Themen gewidmet? „Im Moment gibt es so viel Isolation, an die ich absolut nicht glauben kann. Die Welt ist in einem Zustand, wo man sich nicht länger in seinem eigenen Komfort zurücklehnen und den Rest der Welt ignorieren kann. Vieles in unserem heutigen Alltag macht mir Sorgen. Und die Einstellung der Band ist ohnehin: ‚Wir tun, was wir wollen!‘ Das ist total befreiend – so lange man nicht die Kommentare auf YouTube liest!“