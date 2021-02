Clap Your Hands Say Yeah: Politik-Songs gegen die Gier nach Macht

„Ich verstehe diese Gier nach Macht nicht. Was ist so reizvoll an der Macht, dass man dafür sein Leben rückgratlos und fern jeglicher Überzeugung leben will, und sich stattdessen von jenen leiten lässt, die einem das meiste Geld geben?“

Das, sagt Alec Ounsworth, der Mann hinter dem Indie-Projekt Clap Your Hands Say Yeah, machen ohnehin alle Politiker. Aber der vorige Präsident der USA, Donald Trump, hat das so auf die Spitze getrieben, dass Ounsworth für das neue Album „New Fragility“ mit dem Grundsatz brach, in seinen Songs nicht explizit politisch zu werden.