Christina Stürmer singt im Duett mit Bon Jovi

Duett. In der Wiener Krieau und im Münchner Olympiastadion brachten Christina Stürmer & Band die Fans als Vorgruppe auf Temperatur, bevor Jon Bon Jovi die Bühne betrat. Das schien dem US-Star zu gefallen. Stürmer: „Nach dem Konzert in München kam der Vorschlag, den Titel ‚Who says you can’t go home‘ gemeinsam zu singen. Natürlich war das eine Ehre.“

Am Samstag in Stockholm sangen die beiden den 2007 Grammy-prämierten Song erstmals zusammen. Stürmer gesteht, dass sie – nach zehn Jahren im Rampenlicht ebenfalls schon alter Hase – nervös war. „Schließlich steht Jon seit 30 Jahren auf der Bühne und ist einer der erfolgreichsten Musiker.“

Dem Publikum gefiel es so gut, dass die beiden auch bei den weiteren Deutschland-Konzerten ein Duett singen werden.