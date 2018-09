Christina Stürmer: Offenheit der Tochter prägte den Pop-Sound

In „Freu dich nicht zu spät“ besingt sie zum Beispiel die Tatsache, dass sie die Zeit bei Starmania und die Jahre danach, als sie in Deutschland berühmt wurde, gerne mehr genossen hätte. „Ich habe zum Beispiel in der Stadthalle gespielt, bin aber gleich am nächsten Tag zum nächsten Termin gerast. In der Zeit hätte es mir gut getan, mal Pause zu haben, um zu fragen: ,Was war gut an der Woche? Worauf bin ich stolz? Was will ich ändern?’ Im Nachhinein habe ich das Gefühl, dass ich da schneller war als mein Kopf.“

Hierzulande live zu sehen ist Christina Stürmer erst wieder im Mai 2019. Auch dann wird Marina wieder dabei sein. Sie kennt das schon. Als sie sechs Monate alt war, war die Kleine das erste Mal mit Mama und Papa auf Tour. Die Kritik, die Stürmer damals dafür einstecken musste, das Baby mitzunehmen, lässt die elffache Amadeus-Preisträgerin aber kalt.

„Marina ist mehr mit ihren Eltern zusammen, als andere Kinder. Und wenn wir auf der Bühne sind, ist immer jemand von der Familie bei ihr. Letztes Mal war es meine Schwester. 2019 fahren Olivers Eltern mit, dann sind Oma und Opa für Marina da. Es fehlt ihr dabei an nichts.“

Christina Stürmer auf Tour:

17. 5. 2019 Wien/Arena

18. 5. 2019 Graz/Schlossbergbühne Kasematten